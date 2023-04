Blanco e Mina hanno pubblicato il video di ‘Un briciolo di allegria’

Dopo averne spoilerato l’uscita nei giorni precedenti alla pubblicazione dei rispettivi album, Un briciolo di allegria, il brano che vede la collaborazione inedita tra Blanco e Mina, ha finalmente visto la luce.

La canzone è stata pubblicata oggi all’interno di Innamorato, il nuovo album di Blanco, e sarà presente anche in Ti amo come un pazzo, il disco di inediti di Mina previsto per il 21 aprile.

Come raccontato da Blanco durante la conferenza stampa di lancio, i due non si sono visti né sentiti durante la lavorazione del pezzo, ma è lo stesso artista bresciano a trovare il lato positivo di questa occasione mancata: «Ho conosciuto molti miei idoli e spesso mi hanno deluso. In questo modo, almeno per me, Mina rimarrà per sempre un mito, un’entità».

Del brano ne è stato estratto anche un video diretto da Simone Peluso che – come potete immaginare – vede protagonista il solo Blanco.