Blanco annuncia un live ‘sott’acqua’

A quasi una settimana dall’uscita di Blu Celeste, Blanco ha annunciato che farà un live. Non uno qualunque, un live sott’acqua, e in diretta su TikTok. Per capirne di più guardate il post qui sotto:

L’appuntamento è venerdì 17 alle ore 18.00.

Intanto, il disco continua a macinare numeri sulle piattaforme di streaming. Durante lo scorso weekend è stato il terzo disco nuova release più ascoltato al mondo, davanti pure a davanti a Kacey Musgraves e al remake del ‘Black Album’ dei Metallica. Cliccando qui invece trovate la nostra intervista.