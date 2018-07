Black Eyed Peas, il nuovo singolo ‘Get It’ parla di immigrazione

I Black Eyed Peas sono tornati con un singolo dedicato alla situazione politica americana. A un anno di distanza dall’annuncio della “pausa” di Fergie – impegnata a tempo pieno con il suo album solista -, il trio ha pubblicato un brano politico intitolato Get It. Il brano, si legge nel comunicato di annuncio, è stato scritto per «gettare luce su urgenti temi sociali e incoraggiare tutti a informarsi e agire contro la violenza della polizia e la nuova riforma dell’immigrazione».

Insieme all’annuncio di alcune date dal vivo – tutte nel Regno Unito, il prossimo autunno -, il trio ha pubblicato su Twitter un piccolo antipasto del videoclip, che trovate in fondo all’articolo: si vede un uomo in sedia a rotelle, un’aggressione della polizia e la scritta “La libertà non è gratis”. Potete ascoltare Get It grazie al player poco sopra.