Björk torna in Italia con due date nel 2023: tutte le info

Björk torna in Italia dopo cinque anni di assenza: l’artista sarà il 12 settembre al Mediolanum Forum di Milano e il 23 settembre all’Unipol Arena di Bologna. Due date parte del tour europeo Cornucopia, che partirà dall’1 settembre da Lisbona. A partire dalle ore 9:00 di mercoledì 1 febbraio, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. La vendita generale dei biglietti aprirà alle ore 9:00 di venerdì 3 febbraio.

Le date del tour europeo:

01/09 – Altice Arena, Lisbon, Portugal

04/09 – WiZink Centre, Madrid, Spain

08/09 – Accor Arena, Paris, France

12/09 – Mediolanum Forum, Milan, Italy

16/09 – O2 Arena, Prague, Czech Republic

19/09 – Wiener Stadthalle, Vienna, Austria

23/09 – Unipol Arena, Bologna, Italy

18/11 – Tauron Arena, Krakow, Poland

21/11 – Barclays Arena, Hamburg, Germany

24/11 – Quaterback Immodilien Arena, Leipzig, Germany

28/11 – Hallenstadion, Zurich, Switzerland

02/12 – Zénith, Nantes, France

05/12 – Arkéa Arena, Bordeaux, France