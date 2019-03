Björk ripubblicherà tutti i suoi album in cassetta

A sorpresa, Björk ha annunciato che ripubblicherà tutti i suoi album in studio sotto forma di coloratissime cassette in edizione limitata. L’annuncio segue di pochi giorni l’uscita del nuovo merch vintage della musicista islandese, in vendita attraverso la sua etichetta One Little Indian.

… we have another surprise for you …

we are very happy to release a line of limited edition cassette tapes

I 9 album in studio di Björk – Debut, Post, Homogenic, Vespertine, Medulla, Volta, Biophilia, Vulnicura e l’ultimo Utopia – saranno disponibili in un bundle unico che uscirà il 26 aprile. Per ulteriori informazioni, cliccate qui.