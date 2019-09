Björk, in arrivo la versione VR di ‘Vulnicura’

Björk ripubblicherà l’album del 2015 Vulnicura in una nuova edizione in realtà virtuale. Il nuovo set comprenderà le opere in VR prodotte per la Björk Digital Exhibition, mostra che dal 2016 è esposta in tutto il mondo (al momento è in Brasile). Il nuovo Vulnicura uscirà venerdì attraverso “una piattaforma di gaming disponibile a tutti”, ha scritto Björk su Instagram.

“Vulnicura VR è il frutto di un lungo viaggio iniziato quando io e Andy Thomas Huang abbiamo discusso sulla documentazione di Stonemilker“, ha spiegato la musicista. “Tutto il processo è stato un’improvvisazione, ma abbiamo cercato di restare fedeli al formato. Ora che i CD sono evaporati, è troppo comodo per i musicisti lamentarsi dell’assenza del formato fisico: io ho cercato di fare qualcosa di coraggioso, di sfruttare la tecnologia per il suono e il video a 360°”.

Vulnicura VR conterrà video per Stonemilker, Lionsong, Notget, Mouth Mantra, Quicksand, Black Lake e Family, insieme ad alcune note aggiuntive, animate in 3D da Stephen Malinowski.