Björk fa un rave in un mondo di funghi nel video di ‘Atopos’

Björk ha pubblicato Atopos, il primo singolo estratto dal suo prossimo disco Fossora, in uscita il 30 settembre.

Atopos arriva a cinque anni da Utopia, l’ultimo lavoro in studio dell’artista islandese, ed è costruito su un ritmo denbow (la base del reggaeton) industriale a cui rispondono accenni di sei clarinetti bassi, in un gioco di assonanze e piccole dissonanze trascinate su delle profonde frequenze basse. Il brano, prodotto dalla stessa Björk, è stato co-scritto da Kasimyn, artista indonesiano nonché metà del duo Gabber Modus Operandi.

In un tweet di ieri, Björk ha definito Atopos il «passaporto di Fossora». Il videoclip del brano, diretto da Viðar Logi, ci introduce nel mondo fungino di Fossora, in cui Björk partecipa ad un rave sotterraneo in cui piante, spore e animali si mescolano. Fossora è infatti parzialmente ispirato alla pandemia e ai rave durante i lockdown.