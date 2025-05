Billy Joel, la figlia rassicura i fan: «Sta affrontando la riabilitazione con coraggio»

Dopo notizia della patologia neurologica che ha colpito Billy Joel e lo ha costretto a cancellare tutti gli impegni concertistici, la figlia Alexa Ray Joel ha ringraziato i fan per l’affetto ricevuto e ha lanciato sui social un messaggio di speranza circa condizioni del padre.

«Desidero ringraziare tutti per l’incredibile affetto e il sostegno che ci avete dimostrato in questi giorni difficili», scrive su Instagram. «Mio padre è l’uomo più forte e determinato che conosca… Sta affrontando con coraggio il percorso di riabilitazione e sta lavorando duramente per rimettersi completamente in sesto».

Venerdì, Joel ha cancellato tutti gli impegni previsti dopo aver spiegato di essere affetto da idrocefalo normoteso, una condizione che comporta un accumulo anomalo di liquido cerebrospinale nei ventricoli cerebrali.

«La condizione è stata aggravata dalle recenti esibizioni in concerto, causando problemi di udito, vista ed equilibrio», recita la nota diramata dal team di Joel. «Secondo le raccomandazioni del suo medico, Billy si sta sottoponendo a una terapia fisica specifica e gli è stato consigliato di astenersi dalle esibizioni durante questo periodo di recupero. È grato per le eccellenti cure che sta ricevendo e si impegna a dare priorità alla sua salute».

Sui social, la figlia ha spiegato quanto il sostegno del pubblico significhi per la famiglia. «Il vostro affetto e la vostra empatia sono stati un grande conforto, per lui e anche per me», scrive Alexa Ray, che cita la strofa di una delle canzoni del padre, Lullabye (Goodnight, My Angel): “Un giorno non ci saremo più / Ma le ninnananne continueranno / Non si spegneranno mai / È così che resteremo uniti”.

Anche Christie Brinkley, ex moglie di Billy Joel e madre di Alexa Ray, ha espresso il suo affetto per il cantante via social: «La famiglia Brinkley ti manda amore e pensieri positivi per una pronta guarigione… Sei capace di trasformare un palazzetto pieno di sconosciuti in un salotto dove ci si sente tutti amici. Sono certa di parlare a nome di tutti quando dico: prenditi cura di te. Ti vogliamo di nuovo sotto i riflettori, sei il nostro piano man».

