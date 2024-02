Billy Joel ha pubblicato ‘Turn the Lights Back On’, il primo inedito da 17 anni

È tornato Billy Joel. Il cantautore americano ha pubblicato oggi il suo primo inedito da 17 anni.

Prodotta da Freddy Wexler, Turn the Lights Back On è una ballata pianistica nel classico stile di Joel, che l’ha scritta con Wexler, Wayne Hector e Arthur Bacon. Il cantautore la proporrà domenica ai Grammy.

“Sono in ritardo”, canta Joel in un pezzo che si può leggere sia come una canzone d’amore, sia come una confessione ai fan che lo hanno aspettato a lungo, “ma ora sono qui e sto cercando di ritrovare la magia che per qualche motivo abbiamo perso. Forse ero cieco, ma ora ti vedo mentre siamo qui sdraiati al buio. Ho aspettato troppo a lungo per riaccendere le luci?”.

Gli ultimi inediti pubblicati dall’americano erano All My Life e Christmas in Fallujah del 2007. Il suo ultimo album di canzoni pop resta River of Dreams del 1993.

«Ho un sacco di musica che nessuno ha mai sentito», ha detto nel 2019. «Per me è importante il processo creativo, non avere dischi in classifica».