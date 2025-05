Billy Joel ha cancellato tutti i concerti dopo che gli è stata diagnosticata una patologia neurologica

Billy Joel sta cancellando tutti i concerti previsti nel suo tour, 17 spettacoli in tutto, negli stadi del Nord America e dell’Inghilterra, a causa di una recente diagnosi di idrocefalo normoteso.

“Questa condizione è stata aggravata dalle recenti esibizioni in concerto, causando problemi di udito, vista ed equilibrio”, si legge in una nota del team di Joel. “Secondo le raccomandazioni del suo medico, Billy si sta sottoponendo a una terapia fisica specifica e gli è stato consigliato di astenersi dalle esibizioni durante questo periodo di recupero. È grato per le eccellenti cure che sta ricevendo e si impegna a dare priorità alla sua salute”.

“Mi dispiace sinceramente deludere il nostro pubblico”, ha dichiarato Joel in una nota, “e vi ringrazio per la comprensione”.

L’idrocefalo normoteso è una malattia cerebrale in cui un eccesso di liquido cerebrospinale si accumula nei ventricoli cerebrali. “Può influenzare diverse capacità, tra cui il pensiero e la concentrazione, la memoria, il movimento e altro ancora”, si legge in una nota sul sito web della Cleveland Clinic. “I sintomi dell’idrocefalo normoteso sono molto simili a quelli della demenza, ma a volte è reversibile”.

L’ultimo concerto di Joel si è tenuto il 22 febbraio alla Mohegan Sun Arena di Uncasville, in Connecticut. Verso la fine dello spettacolo, è caduto a terra dopo aver lanciato l’asta del microfono a un membro della troupe. Ma si è subito rialzato e ha concluso lo show

Un mese dopo, Joel ha annunciato che si sarebbe preso una pausa di quattro mesi dalle tournée a causa di una “condizione medica” che ha richiesto un intervento chirurgico e fisioterapia. Aveva in programma di tornare sul palco il 5 luglio a Pittsburgh, in Pennsylvania. “Anche se mi rammarico di aver rimandato qualsiasi concerto, la mia salute viene prima di tutto”, ha dichiarato ai fan in un comunicato. Non vedo l’ora di tornare sul palco e condividere la gioia della musica dal vivo con i nostri fantastici fan. Grazie per la comprensione”.

Non è chiaro se i suoi problemi di salute all’epoca fossero correlati all’idrocefalo normoteso. Il disturbo colpisce circa lo 0,2% delle persone sui settant’anni e causa problemi di deambulazione, problemi di controllo della vescica e difficoltà cognitive. Viene solitamente trattato con un intervento chirurgico in cui viene impiantato un dispositivo per rimuovere i liquidi in eccesso.

“L’idrocefalo normoteso è insolito tra le condizioni simili alla demenza perché è spesso reversibile”, secondo la Cleveland Clinic. “Le probabilità di invertire questa condizione però sono maggiori con una diagnosi precoce e un trattamento rapido. I ritardi nella diagnosi e nel trattamento aumentano la probabilità che il danno cerebrale causato dalla pressione sia permanente, grave o entrambe le cose”.

Joel, 76 anni, ha concluso la sua residency decennale al Madison Square Garden nel luglio 2024. Nei mesi successivi, ha continuato a fare tournée in tutta America e Inghilterra, suonando circa due volte al mese. Non ha pubblicato un album di nuove canzoni pop da River of Dreams del 1993, anche se nel febbraio 2024 ha collaborato con il cantautore e produttore Freddy Wexler per il singolo Turn the Lights Back On. Ha presentato il brano in anteprima ai Grammy quello stesso mese e l’ha eseguito dal vivo diverse volte, ma è stato rimosso dal suo set a giugno e non è mai più riapparso.

Nonostante la mancanza di nuovo materiale, Joel rimane uno dei musicisti in tournée più popolari al mondo. Il suo tour estivo previsto includeva concerti allo Yankee Stadium e al Citi Field di New York, e al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey.

Da Rolling Stone US