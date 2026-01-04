Billy Joel, ecco la prima esibizione dal vivo dalla diagnosi di malattia

Billy Joel è tornato sul palco per la prima volta da quando aveva rivelato la diagnosi del suo disturbo neurologico, esibendosi a sorpresa in un set di due brani insieme a una tribute band dedicata alla sua musica, in un anfiteatro di un paesino della Florida, Wellington, il 2 gennaio 2026.

In origine, a esibirsi avrebbe dovuto essere la cover band del Piano Man, i Turnstiles. Ma poi, lo stesso Joel si è unito a loro sul palco per suonare We Didn’t Start the Fire e Big Shot.

«Non avevo intenzione di lavorare stasera», ha scherzato Joel, secondo quanto riporta il Palm Beach Post. Mentre Joel era al pianoforte accanto ai Turnstiles, le sue figlie Della e Remy hanno ballato sul palco al suo fianco.

Billy Joel Surprises Tribute Band at Wellington 30th Anniversary Celebration with Surprise Concert

L’esibizione a sorpresa ha segnato il primo ritorno sul palco di Joel dal maggio 2025, quando il cantante aveva reso pubblica una diagnosi di idrocefalo normoteso e aveva successivamente cancellato tutti i concerti in programma; il suo ultimo live risaliva al 22 febbraio 2025.

«La sua condizione è stata aggravata dalle recenti esibizioni dal vivo, portando a problemi di udito, vista ed equilibrio», aveva dichiarato all’epoca il team di Joel in una nota. «Seguendo le indicazioni dei medici, Billy sta affrontando una specifica terapia fisica e gli è stato consigliato di astenersi dalle esibizioni durante questo periodo di recupero. Billy è grato per le eccellenti cure che sta ricevendo ed è pienamente impegnato a dare priorità alla sua salute».

Nonostante il disturbo, dal nome decisamente allarmante, Joel ha insistito sul fatto di «non stare morendo». «Mi sento bene», ha dichiarato in seguito a Bill Maher in un’intervista del luglio 2025. «Continuano a riferirsi a quello che ho come a un disturbo del cervello, quindi sembra molto peggio di come mi sento io».

Joel ha aggiunto che, sebbene la sua condizione non fosse ancora «risolta», «ci stanno lavorando». Al momento non è chiaro se l’esibizione a sorpresa di venerdì indichi che Joel sia pronto a tornare stabilmente sul palco.

