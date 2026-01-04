 Billy Joel, ecco la prima esibizione dal vivo dalla diagnosi di malattia | Rolling Stone Italia
Cover story
Newsletter
Cover story Newsletter
back to work

Billy Joel, ecco la prima esibizione dal vivo dalla diagnosi di malattia

L'anno scorso, "Piano Man" aveva ricevuto la diagnosi di una brutta patologia celebrale, ed era stato costretto a cancellare tutti gli impegni. Ma in questi giorni è tornato a sorpresa sul palco

di
Billy Joel (US)

Billy Joel

Foto: YouTube

Billy Joel è tornato sul palco per la prima volta da quando aveva rivelato la diagnosi del suo disturbo neurologico, esibendosi a sorpresa in un set di due brani insieme a una tribute band dedicata alla sua musica, in un anfiteatro di un paesino della Florida, Wellington, il 2 gennaio 2026.

In origine, a esibirsi avrebbe dovuto essere la cover band del Piano Man, i Turnstiles. Ma poi, lo stesso Joel si è unito a loro sul palco per suonare We Didn’t Start the Fire e Big Shot.

«Non avevo intenzione di lavorare stasera», ha scherzato Joel, secondo quanto riporta il Palm Beach Post. Mentre Joel era al pianoforte accanto ai Turnstiles, le sue figlie Della e Remy hanno ballato sul palco al suo fianco.

Billy Joel Surprises Tribute Band at Wellington 30th Anniversary Celebration with Surprise Concert

L’esibizione a sorpresa ha segnato il primo ritorno sul palco di Joel dal maggio 2025, quando il cantante aveva reso pubblica una diagnosi di idrocefalo normoteso e aveva successivamente cancellato tutti i concerti in programma; il suo ultimo live risaliva al 22 febbraio 2025.

«La sua condizione è stata aggravata dalle recenti esibizioni dal vivo, portando a problemi di udito, vista ed equilibrio», aveva dichiarato all’epoca il team di Joel in una nota. «Seguendo le indicazioni dei medici, Billy sta affrontando una specifica terapia fisica e gli è stato consigliato di astenersi dalle esibizioni durante questo periodo di recupero. Billy è grato per le eccellenti cure che sta ricevendo ed è pienamente impegnato a dare priorità alla sua salute».

Nonostante il disturbo, dal nome decisamente allarmante, Joel ha insistito sul fatto di «non stare morendo». «Mi sento bene», ha dichiarato in seguito a Bill Maher in un’intervista del luglio 2025. «Continuano a riferirsi a quello che ho come a un disturbo del cervello, quindi sembra molto peggio di come mi sento io».

Joel ha aggiunto che, sebbene la sua condizione non fosse ancora «risolta», «ci stanno lavorando». Al momento non è chiaro se l’esibizione a sorpresa di venerdì indichi che Joel sia pronto a tornare stabilmente sul palco.

Da Rolling Stone US

Altre notizie su:  Billy Joel
PMC

© Copyright Rolling Stone Italia 2026.

Prima di andare via