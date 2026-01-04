Billy Joel è tornato sul palco… con una tribute band

Billy Joel è tornato sul palco per la prima volta da quando ha rivelato di essere affetto da un disturbo neurologico. Il 2 gennaio si è esibito a sorpresa cantando due pezzi con una tribute band che suona la sua musica a Wellington, Florida. Si chiamano Turnstiles e con loro Joel ha cantato We Didn’t Start the Fire e Big Shot.

«Non avevo intenzione di lavorare stasera», ha scherzato Joel, riporta il Palm Beach Post. Mentre Joel era al pianoforte accanto ai Turnstiles, le figlie Della e Remy hanno ballato sul palco al suo fianco.

Billy Joel Surprises Tribute Band at Wellington 30th Anniversary Celebration with Surprise Concert

Guarda questo video su YouTube

L’esibizione a sorpresa ha segnato il ritorno sul palco di Joel dal maggio 2025, quando il cantante ha reso pubblica una diagnosi di idrocefalo normoteso e ha cancellato tutti i concerti in programma. La sua ultima esibizione risaliva al 22 febbraio 2025.

«La sua condizione è stata aggravata dalle recenti esibizioni dal vivo, portando a problemi di udito, vista ed equilibrio», aveva dichiarato all’epoca il team di Joel in una nota. «Seguendo le indicazioni dei medici, Billy sta affrontando una specifica terapia fisica e gli è stato consigliato di astenersi dalle esibizioni durante questo periodo di recupero. Billy è grato per le eccellenti cure che sta ricevendo ed è pienamente impegnato a dare priorità alla sua salute».

Nonostante il disturbo, dal nome decisamente allarmante, Joel ha insistito sul fatto che «non sto morendo». «Mi sento bene», ha detto a Bill Maher in un’intervista del luglio 2025. «Continuano a riferirsi a quello che ho come a un disturbo del cervello, quindi sembra molto peggio di come mi sento io».

Joel ha aggiunto che, sebbene la sua condizione non fosse ancora risolta, «ci stanno lavorando». Al momento non è chiaro se l’esibizione a sorpresa di venerdì indichi che Joel sia pronto a tornare stabilmente sul palco.

Da Rolling Stone US.