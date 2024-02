Billy Joel e Sting hanno fatto assieme ‘Every Little Thing She Does Is Magic’ e ‘Big Man on Mulberry Street’: i video

Sabato sera Billy Joel e Sting hanno dato il via al tour congiunto One Night Only. Al Raymond James Stadium di Tampa Bay, Florida, i due sono apparsi l’uno durante il set dell’altro, duettando su due canzoni.

Joel ha presentato Sting così: «Ho visto questo ragazzo quand’è venuto con la sua band negli Stati Uniti. Sono rimasto a bocca aperta. Era la fine degli anni ’70. Pensavo che fosse un grande all’epoca e lo penso anche oggi. È uno dei miei musicisti preferiti di sempre».

Il primo pezzo fatto da Sting è stato Every Little Thing She Does Is Magic dei Police con Joel:

Billy Joel and Sting @ Tampa 2/24/24 - Every Little Thing She Does Is Magic

Sting è a sua volta apparso durante il set di Joel per fare assieme Big Man on Mulberry Street:

Billy Joel and Sting @ Tampa 2/24/24 - Big Man on Mulberry Street

Sono previsti altri quattro concerti negli Stati Uniti di Billy Joel e Sting come co-headliner: San Diego, St. Louis, San Antonio, Las Vegas. Nel calendario di Joel ci sono anche un paio di concerti negli stadi con Stevie Nicks, nonché uno show da co-headliner con Rod Stewart il 13 settembre a Cleveland, oltre al gran finale della serie di residencies al Madison Square Garden di New York che si terrà il 25 luglio.

A inizio mese Joel ha pubblicato Turn the Lights Back On, la sua prima canzone pop inedita da 17 anni, che ha poi presentato ai Grammy:

Billy Joel - Turn the Lights Back On (LIVE at the 66th Grammys)

Da Rolling Stone US.