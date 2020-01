Billy Corgan ha detto che gli Smashing Pumpkins stanno lavorando a un nuovo disco

Il frontman degli Smashing Pumpkins Billy Corgan ha detto che la band sta lavorando a 21 canzoni per il prossimo disco, che ha descritto come “piuttosto diverso” dal loro solito.

“Al momento sono 21 pezzi. Ci sto lavorando da più di un anno. È piuttosto diverso – in senso buono, penso. A tutti quelli a cui l’abbiamo fatto sentire è piaciuto molto, il che è un buon segno. Lo porteremo anche in tour”, ha detto Corgan in un’intervista al programma radio The Buzz.

Il disco sarà il seguito di Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun, del 2018 – in cui per la prima volta in 18 anni hanno lavorato i membri fondatori del gruppo Billy Corgan, Jimmy Chamberlin, James Iha e il chitarrista Jeff Schroeder. Anche se il nuovo disco degli Smashing Pumpkins non ha ancora una data d’uscita, l’ultimo disco solista di Corgan, Cotillions: Part 1, è uscito lo scorso novembre.