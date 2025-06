Billy Corgan e Melissa Auf der Maur di nuovo insieme per una cover degli Smashing Pumpkins

Billy Corgan e la sua nuova band, i Machines of God, sono nel bel mezzo del tour chiamato A Return to Zero, durante il quale eseguono brani degli Smashing Pumpkins tratti da Mellon Collie and the Infinite Sadness, Machina/The Machines of God e Aghori Mhori Mei. Venerdì sono arrivati a Montreal e Melissa Auf der Maur, ex compagna di tour di Corgan negli Smashing Pumpkins, ha fatto la sua apparizione sul palco nella sua città natale.

Al Théâtre Beanfield, Auf der Maur si è unita alla band durante il bis, come mostrano i video girati dai fan, suscitando l’entusiasmo del pubblico prima di raccontare la storia della sua prima conversazione con Corgan. «Billy, ti ricordi le prime parole che ci siamo scambiati, il 23 luglio 1991?», ha domandato la bassista. «Mi sono avvicinata al bordo del palco, dopo che hai suonato I Am One. Tu stavi mettendo via la tua attrezzatura, ti ricordi cosa ti ho detto?». Risponde Corgan: «Ti amo, non andartene mai?». Ridendo, Melissa ha controbattuto: Ci sei andato vicino. Ho detto: “In nome di Montreal, Canada, ti chiedo scusa per la bottiglia di birra che ti è stata lanciata. Sono Melissa da Montreal e ti seguirò fino alla fine dei tempi”».

La band, con Auf der Maur al basso, ha così concluso il concerto con The Everlasting Gaze dall’album Machina del 2000. Auf der Maur oltre ad essere stata bassista per le Hole, lo è stata per gli Smashing Pumpkins dal 1999 allo scioglimento del 2000.

Il video:

Melissa Auf der Maur joins Billy Corgan for encore - Montreal 13/06/2025

Da Rolling Stone US.