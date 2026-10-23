Billy Corgan difende Marilyn Manson: «Non penso sia colpevole»

«Non penso sia colpevole», dice Billy Corgan a proposito delle accuse mosse a Marilyn Manson. Lo ha detto in una puntata di Popcast, il podcast del New York Times. «Conosco i retroscena e alcune delle persone coinvolte», ha aggiunto. È un amico, ma se alla fine fosse condannato, «dovrebbe andare in prigione».

«In quanto cristiano, penso tu… come posso dirlo… che tu debba stare dalla parte degli amici», dice Corgan. «Ma questo non significa che tu non possa avere un’opinione, né che tu non possa essere critico. Nel suo caso, e non sono qui per emettere sentenze, il procuratore distrettuale ha esaminato il caso per cinque anni. In alcuni casi, conoscevo fatti che si erano verificati dietro le quinte e che non sono di dominio pubblico. Non penso che sia colpevole dei reati di cui è accusato e, in definitiva, il fatto che il procuratore distrettuale abbia deciso di non procedere…».

Corgan si è fatto la sua idea, «ma non ero presente». In ogni caso, «è una di quelle situazioni in cui non voglio che siano gli altri a dirmi chi possono essere i miei amici e chi devo frequentare. Vale in politica, nella società e nel caso di Brian, anche perché abbiamo un rapporto che risale a quasi 30 anni fa».

«Credo che chiunque si trovi in una situazione del genere faccia fatica a fare i conti con la gravità delle accuse, ma ripeto, io conoscevo i retroscena del caso, conoscevo alcune delle persone coinvolte, quindi fate le vostre valutazioni. Alla fine, sento di aver preso la decisione giusta. Ma se fossero emerse altre cose… La gente mi chiedeva in privato: “E se…?”. E io rispondevo: “Se è colpevole, o se è colpevole chiunque si trovi in una situazione del genere, deve andare in prigione”».

Tra le altre cose, Corgan ha detto che Manson e James Iha degli Smashing Pumpkins sono cognati avendo quest’ultimo sposato Ashley, la gemella di Lindsay Usich, moglie del rocker di Antichrist Superstar. «Manson, insomma, è parte della nostra famiglia».