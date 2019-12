Billie Joe Armstrong: «Trump mi fa venire la diarrea»

Il frontman dei Green Day Billie Joe Armstrong ha detto la sua su Trump in una nuova intervista a Kerrang. «Non traggo ispirazione da niente di quello che fa» ha dichiarato Billie. Nonostante nel nuovo disco in uscita il prossimo 7 febbraio ci siano chiari riferimenti all’America degli ultimi anni, Armstrong ci tiene a precisare che, quando scrive, Trump non è nei suoi pensieri.

«Non potrei mai trarre ispirazione dal Presidente perché semplicemente… non è niente. Trump mi fa venire la diarrea. E non voglio scrivere una canzone su questo, capisci?». Capiamo benissimo. Qui il video dell’ultimo singolo della band:

Il prossimo appuntamento con la band è a Firenze nel 2020. Qui tutte le info.