Billie Joe Armstrong ha reso omaggio a Brian Wilson pubblicando una cover dei Beach Boys

Billie Joe Armstrong dei Green Day ha reso omaggio a Brian Wilson pubblicando una cover di I Get Around dei Beach Boys.

Armstrong ha condiviso la sua interpretazione del classico del 1964 su Instagram. «Grazie Brian Wilson», ha scritto il musicista. «Ho registrato una cover di I Get Around alcuni anni fa, ma non ho mai avuto modo di condividerla. È una delle mie canzoni preferite di sempre».

Armstrong è uno dei tanti musicisti che hanno reso omaggio a Wilson. Oltre alle voci che si sono alzate in cordoglio per la scomparsa dell’ex Beach Boys (da Bob Dylan a Bruce Springsteen, da Elton John a Paul McCartney), anche Sting ha reinterpretato God Only Knows dei Beach Boys durante un concerto in Germania. «Oggi è morto uno dei miei eroi, Brian Wilson dei Beach Boys», ha detto prima dell’esibizione. «Quindi voglio cantare una canzone che amo».

Da Rolling Stone US.