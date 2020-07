Billie Joe Armstrong ha pubblicato una cover di John Lennon

Billie Joe Armstrong dei Green Day ha pubblicato una nuova versione di Gimme Some Truth, il classico del 1971 scritto da John Lennon. Il brano è arrivato direttamente dalla pagina Instagram di Armstrong, che ha scritto: «La prima volta che l’ho sentita era cantata da uno dei miei artisti preferiti della Generazione X». Secondo il musicista, la sua versione è a metà tra quei suoni, la musica di Billie Idol e l’originale.

Armstrong e i Green Day hanno pubblicato diverse cover negli ultimi mesi, tutte registrate per intrattenere i fan durante l’isolamento per la pandemia di coronavirus. Prima di Lennon, è toccato a That’s Rock ’n’ Roll di Eric Carmen, Kids in America di Kim Wilde, That Thing You Do di Adam Schlesinger e Amico di Don Backy, cantata in italiano.