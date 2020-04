Billie Joe Armstrong canta in italiano ‘Amico’ di Don Backy

Le canzoni fanno strani giri. Nel 1962 la cantante inglese Helen Shapiro pubblicò un 45 giri contenente una canzone intitolata Keep Away From Other Girls. Scritta da Bob Hilliard e Burt Bacharach, era un pezzo divertente in cui una ragazza chiedeva al fidanzato di tenersi lontano dalle altre ragazze.



Nel 1963, in un’epoca in cui i nostri cantanti erano soliti proporre versioni in italiano dei successi internazionali, venne interpretata da Don Backy come Amico, con un testo di Mogol in cui il senso della canzone veniva stravolto. Ora il protagonista, maschile, incitava un amico a tirarsi su dopo una delusione sentimentale. In un 45 giri dell’epoca si leggeva una dedica dell’interprete: “Dedico questa canzone al mio amico Adriano”, ovvero Celentano. All’epoca Don Backy faceva parte infatti del Clan.



Oggi la canzone è finita nelle mani di Billie Joe Armstrong che in tempo di quarantena si sta divertendo a fare cover di pezzi vintage non particolarmente noti. Solo che al posto di rifare la versione originale della Shapiro ha scelto quella di Don Backy. La canta nella nostra lingua in versione power pop. «Please excuse my Italian», mette le mani avanti il cantante, che nel video è accompagnato dagli altri Green Day.