Billie Eilish suonerà agli Oscar 2020

Fresca dei suoi Grammy, Billie Eilish suonerà agli Academy Awards il prossimo 9 febbraio, al Dolby Theatre di Hollywood.

Billie Eilish ha appena fatto strage di Grammy, diventando l’artista più giovane nella storia a vincere in tutte e quattro le principali categorie: album, registrazione, canzone dell’anno e miglior nuovo artista album dell’anno. In totale Eilish, che ha 18 anni, e suo fratello e collaboratore Finneas O’Connell, 22enne, si sono portati a casa sei dei sette premi per cui erano stati nominati.