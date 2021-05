Billie Eilish suona ‘Your Power’ live nel deserto: il video

Billie Eilish ha “rifatto” il video di Your Power, il suo ultimo singolo, per il Late Show with Stephen Colbert. La cantante e il fratello Finneas hanno suonato il brano in acustico e nel bel mezzo di un deserto, come potete vedere dalla clip in cima all’articolo.

Il brano, che farà parte del secondo attesissimo album Happier Than Ever, parla di abusi di potere e vulnerabilità. «Fra tutte quelle che ho scritto, questa è una delle mie canzoni preferite», ha detto Eilish. «Mi sento vulnerabile a pubblicarla perché mi è molto cara. Ha a che fare con varie situazioni di cui siamo stati tutti testimoni o che abbiamo vissuto in prima persona. Spero che possa ispirare un cambiamento».

Oltre alla performance, Eilish ha raccontato a Stephen Colbert del suo nuovo look, rivelando che ha i capelli biondi da molto più tempo di quanto pensassimo. Nella sua ultima apparizione nello show di Colbert indossava addirittura una parrucca. «Sapevo che ci sarebbe stato un periodo in cui avrei avuto un aspetto folle, e non volevo farmi vedere», ha detto. «Quindi ho ordinato un costume di Halloween da Billie Eilish su Amazon. Era orrendo. La cosa più brutta che abbia mai visto».

.@billieeilish admits to wearing a Billie Eilish wig in her February Late Show appearance. 🤯 #LSSC pic.twitter.com/1naCy7A4eQ — A Late Show (@colbertlateshow) May 11, 2021

Happier Than Ever uscirà il prossimo 30 luglio, ma se ne parla già moltissimo. Soprattutto per le polemiche sul servizio fotografico dell’ultima copertina di Vogue UK, dove Eilish si è mostrata completamente diversa dal solito, con un look da diva (ne abbiamo parlato qui).