Billie Eilish sta lavorando a un nuovo album

Billie Eilish e il fratello Finneas sono al lavoro per scrivere il seguito di When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, l’album di debutto che ha portato Eilish in cima alle classifiche di tutto il mondo. La notizia arriva direttamente da Finneas che, intervistato da Zane Lowe durante la trasmissione Beats 1, ha detto: «Stiamo lavorando a nuovo materiale, certo, siamo nel pieno del processo creativo».

«When We All Fall Asleep ha continuato a cambiare durante il tour. È stata una benedizione, siamo felici di aver suonato quel disco per un anno intero, sicuramente aiuterà la scrittura del seguito», ha aggiunto Finneas prima di spiegare come è cambiato il processo creativo ora che dalla camera da letto sono costretti a scrivere tra un concerto e l’altro. «Credo di aver trovato un modo per comporre on the road, ora non mi spaventa più come in passato. Quando i tour erano su scala più piccola non ci riuscivo, perché facevamo tutto da soli ed eravamo concentrati a mettere in piedi lo show. Adesso abbiamo un team più grande, mi posso svegliare al mattino e lavorare in un piccolo studio improvvisato nel camerino. Non ci sono distrazioni».

Per quanto riguarda Billie, invece, Finneas si è limitato a dire che la sorella è “in un momento molto buono”, e che la fase di scrittura è condivisa tra i due esattamente come per il primo album. Billie Eilish tornerà a suonare in Italia la prossima estate, il 17 luglio, ospite degli I-DAYS a Milano.