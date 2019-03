Billie Eilish sceglie Murakami per il video di ‘you should see me in a crown’

Billie Eilish ha appena pubblicato il videoclip di you should see me in a crown, nuovo singolo dal disco d’esordio WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, in uscita a fine mese.

Non un video qualunque ma un vero e proprio cortometraggio animato realizzato insieme all’artista giapponese Takashi Murakami. I due avevano già collaborato per la cover di Garage Magazine.

«Murakami è un incredibile visionario. Collaborare con lui è stato un onore» ha dichiarato Billie. Per realizzare il video, ci sono voluti circa 8 mesi. Potete vedere un teaser qui sotto e il video completo su Apple Music.