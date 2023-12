Billie Eilish sarcastica: «Grazie per avermi fatto outing»

Dopo averci dormito sopra Billie Eilish non sembra aver preso benissimo l’intervista di Variety sul red carpet al lato dell’evento Hitmakers. Nella cover story sul magazine americano di qualche giorno fa, infatti, Billie aveva esternato la sua attrazione per il genere femminile: «Non ho mai sentito di essere brava a relazionarmi con le donne. Le amo molto. Le amo come persone. Sono attratto da loro come persone. Ne sono attratta per davvero».

Quando sul red carpet gli è stato chiesto di commentare l’intervista, la popstar ha raccontato la sua reazione all’uscita della cover: «No non volevo, ma ho pensato, non è ovvio?, non avevo capito che le persone non lo sapessero. Non ci credevo. Ma non potremmo esistere senza spiegazioni? Sono così da sempre, e non ne ho mai parlato». «Quando ho letto l’articolo ho pensato: “ah, mi sa che oggi ho fatto coming out”. Per me è emozionante perché penso che la gente non lo sapesse, ma è ok che ora lo sappiamo. Mi piacciono le ragazze». E ha poi aggiunto divertita: «Whoops».

Oggi Billie non è sembrata più così divertita da quell’intervista sul red carpet, e così ha scritto sul suo Instagram: «Grazie Variety per il mio award e per avermi fatto outing alle 11 del mattino sul red carpet invece di parlare di qualsiasi altra cosa. Mi piacciono i ragazzi e le ragazze, lasciate in pace». E ha concluso: «Chi se ne frega di cosa mi piace».