Billie Eilish racconta la canzone per il nuovo film di James Bond: “L’abbiamo scritta in tre giorni”

Billie Eilish ha parlato con Zane Lowe di Apple Music della sua recente performance agli Oscar e di come ha scritto No Time to Die, la theme song del prossimo film di James Bond. “Ero malata agli Oscar, e ho cantato male”, ha detto. “L’esibizione era spazzatura”. Eilish ha detto che si sentiva un pesce fuor d’acqua in mezzo a tutte le star di Hollywood. “Non ci sono abituata. Ai Grammy non ero spaventata, perché erano tutti musicisti”, ha spiegato. “Mi sembrava di stare tra la mia gente. Ne conoscevo già parecchi, e loro conoscevano me”.

Per quanto riguarda No Time to Die, invece, la popstar ha spiegato che sia lei che il fratello giocavano a scrivere canzoni per James Bond, ma non si sarebbero mai immaginati che l’avrebbero fatto per davvero. “Due anni fa ci dicevamo: non sarebbe assurdo fare una canzone per un film? Per tutto questo periodo… è come se ci avessimo provato inconsciamente. Abbiamo scritto tante canzoni che al nostro orecchio suonavano come quelle dei film di Bond. Poi, quando l’offerta è arrivata davvero… eravamo tipo: ‘Ahh!’”.

“Onestamente è stato fantastico”, ha continuato. “Abbiamo ricevuto parte della sceneggiatura, la prima scena, e abbiamo scritto tutto in tre giorni, mentre eravamo in Texas. L’abbiamo registrata sul tour bus, nell’oscurità”.

Finita la fase di scrittura, Eilish e il fratello si sono confrontati con la produzione. “Pensavo che avrebbero preso la canzone e che non avrei più avuto modo di dire la mia”, ha detto Eilish. “In realtà mi hanno sempre chiesto cosa pensassi… abbiamo lavorato con Hans Zimmer e l’orchestra, ci hanno fatto assistere alle registrazioni. La canzone è stata arrangiata in tanti modi diversi, poi siamo arrivati alla versione finale”. No Time to Die, il nuovo film di James Bond, arriva il 10 aprile.