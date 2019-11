Billie Eilish, in arrivo il video di ‘Xanny’ e due nuovi brani

“Sì, il video di Xanny sta arrivando. E anche due canzoni inedite di cui non avete mai sentito parlare. Siate pazienti, cavolo!”. Billie Eilish rassicura i fan tramite una story su Instagram e conferma che presto ci saranno delle novità, anche se non ha fatto cenno a date di uscita.

billie says the music video for “xanny” and 2 unreleased songs are coming! (via instagram stories) pic.twitter.com/bEbuYvaqfw — billie eilish updates (@eilishupdates) November 3, 2019

Eilish ha scritto nuovi brani. A rivelarlo è stato il fratello e compositore Finneas il mese scorso. “Siamo nel pieno del processo creativo”, ha detto a Zane Lowe. “Le cose vanno benissimo”. Allo stesso tempo, Billie ha anche espresso ansia per il suo secondo album, affermando che “la perseguita”.

“C’è stato un periodo in cui mi chiedevo addirittura: ‘Mi piace davvero la musica?”, ha spiegato in una conversazione con Billie Joe Armstrong dei Green Day. “Mi sembra di essere stata in tour così tanto. E non intendo gli spettacoli. Gli show sono sempre la mia parte preferita. Mi sembrava di viaggiare ed essere da sola per tutto il tempo, su un autobus freddo in Europa, cibo orribile e, quando torni, tutti sono andati avanti con le loro vite”.

Eilish partirà per il tour nordamericano già sold out a marzo 2020. In Italia arriverà il 17 luglio, dove si esibirà a Milano per gli I-DAYS.