Billie Eilish, il suo nuovo album è già record su Apple Music

Billie Eilish deve ancora pubblicare il suo primo album (succederà domani), ma When We All Fall Asleep… ha già infranto un record: è il disco con più pre-add della storia di Apple Music.

Il pre-add è una sorta di pre-order, consiste di fatto nell’attivazione di una notifica personalizzata nei servizi di streaming (in questo caso esclusiva di Apple Music) una volta che il disco diventa disponibile per l’ascolto.

Oliver Schusser, head of Apple Music, ha commentato così la notizia: “Una volta che viene effettuato un pre-add, significa che il fan è entusiasta del contenuto e vuole essere tra i primi ad ascoltarlo nel momento esatto in cui è disponibile. Questo tipo di coinvolgimento è molto prezioso per un artista e per noi”.