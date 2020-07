Billie Eilish, il nuovo singolo è ‘My Future’

Il nuovo singolo di Billie Eilish si intitola My Future e uscirà il 31 luglio. Ad annunciarlo è stata la stessa popstar con un post sui social media.

Al momento non sappiamo se il brano, primo inedito dopo No Time to Die – che aveva scritto per la colonna sonora dell’ultimo capitolo dei film dedicati a 007 – sarà il primo antipasto del nuovo albumi di Billie Eilish o un’uscita a sé stante. «Registrerò il disco quest’anno», aveva detto a gennaio la cantante. «Ma uscirà solo quando sarà pronto. E adesso non è pronto».