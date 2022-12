Billie Eilish, il concerto alla O2 Arena di Londra per un giorno al cinema

Billie Eilish al cinema, anche in Italia. Live at the O2, il film che racconta i concerti che la star di Happier Than Ever ha tenuto a Londra tra il 10 e il 26 giugno, verrà proiettato per un solo giorno, venerdì 27 gennaio (qui l’elenco delle sale).

Il regista Sam Wrench, già autore del musicarello di Eilish ambientato a Parigi, ha ripreso uno dei concerti con 20 videocamere digitali full-frame con cinematic glass. Si ascoltano 27 canzoni, da Bad Guy a Therefore I Am. Ci sono 30 minuti aggiuntivi rispetto alla versione vista su Apple Music a fine settembre che è candidata a un Grammy nella categoria Best Music Film.

«Ho sempre desiderato realizzare un film musicale che catturasse l’energia di uno spettacolo dal vivo», ha detto Eilish. «Questi ultimi 16 mesi sono stati speciali per me: son tornata a viaggiare, a esibirmi dal vivo e a condividere le mie esperienze con tante persone straordinarie in tutto il mondo. Questo film è un’esperienza visiva live e un ricordo per tutti noi. Celebra tutto ciò che amo di questo tour e, soprattutto, tutti coloro che sono venuti a vedermi. Questo è il mio ringraziamento».