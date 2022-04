Billie Eilish ha reso omaggio a Taylor Hawkins durante i Grammy: il video

Durante la cerimonia di premiazione dei 64esimi Grammy Awards, Billie Eilish ha reso omaggio a Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters scomparso il 25 marzo. La cantante ha eseguito, insieme al fratello Finneas, la title track del suo ultimo album Happier Than Ever, indossando una maglietta col volto del musicista. Ecco i video delle performance:

E essa performance da Billie Eilish? Happier Than Ever é tudo! #GRAMMYs pic.twitter.com/59qRQ0JIIC — Oniverso Abominável (@Oniabominavel) April 4, 2022

Con le sue sette candidature – tra cui Album of the Year, Song of the Year e Record of the Year –, quest’anno Eilish era tra gli artisti con più nomination, ma non ha vinto in nessuna categoria. Trovate qui la lista completa dei vincitori.

I Foo Fighters non hanno partecipato ai Grammy, che hanno ricordato Hawkins con un breve montaggio video. L’annuncio della band è arrivato in seguito alla cancellazione di tutte le date del tour. A questo link potete leggere l’ultima intervista di Hawkins con Rolling Stone. Qui, invece, il ricordo di Stewart Copeland.