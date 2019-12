Billie Eilish ha registrato una cover di ‘New York New York’ per ‘The Morning Show’

Alcune settimane fa vi avevamo raccontato delle voci su un documentario prodotto da Apple+ e tutto dedicato alla vita di Billie Eilish, la popstar rivelazione del 2019. Secondo i rumor, confermati da Variety, Eilish e Apple avrebbero siglato un accordo di $25 milioni e una troupe starebbe già seguendo la popstar durante le sue apparizioni pubbliche. Bene, sembra che la collaborazione non finisca qui, perché in una delle puntate di The Morning Show – la serie televisiva di punta di Apple+ con Jennifer Aniston e Steve Carell – è possibile ascoltare Eilish mentre canta New York New York, il brano scritto da John Kander e Fred Ebb per il film omonimo di Martin Scorsese e reso famoso da Frank Sinatra.

The Morning Show racconta la storia di un programma d’informazione della tv americana, e delle vicende dei suoi conduttori, soprattutto Mitch Kessler (Steve Carell), licenziato a causa di uno scandalo sessuale. Potete ascoltare la cover di Billie Eilish qui sopra.