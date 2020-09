Billie Eilish ha lanciato le sue action figure

Billie Eilish ha lanciato una collezione di action figure ispirate ai video di Bad Guy e All The Good Girls Go To Hell.

La bambola Bad Guy è alta poco meno di 30 centimetri e rappresenta la cantante con la celebre tuta gialla. Quella di All The Good Girls Go To Hell è più piccola, circa 15 cm, e rappresenta Billie con ali rimovibili. Eccole qui:

La linea è stata realizzata insieme a Playmates Toys e Bravado e la trovate sul suo sito ufficiale. Solo qualche settimana fa era arrivato sul mercato il suo ukulele realizzato con Fender. What’s next?