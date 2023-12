Billie Eilish ha fatto coming out per errore: «Ma non era ovvio?»

«Non era ovvio?», con questo commento infarcito da una bella risata Billie Eilish ha commentato il suo involontario coming out durante l’evento Hitmakers di Variety. «No non volevo, ma ho pensato, non è ovvio?, non avevo capito che le persone non lo sapessero. Non ci credevo. Ma non potremmo esistere senza spiegazioni? Sono così da sempre, e non ne ho mai parlato». «Whoops».

La popstar nei giorni scorsi aveva rilasciato un’intervista a Variety in cui, in un breve passaggio, ha parlato del suo rapporto con il sesso femminile: «Non ho mai sentito di essere brava a relazionarmi con le donne. Le amo molto. Le amo come persone. Sono attratto da loro come persone. Ne sono attratta per davvero». E ancora: «Ho una profonda connessione con le donne della mia vita. Ne sono fisicamente attratta, ma allo stesso tempo ne sono intimidita per la loro bellezza e la loro presenza.

Con una buona dose di autoironia Eilish ha così continuato a parlare dell’intervista: «Quando ho letto l’articolo ho pensato: “ah, mi sa che oggi ho fatto coming out”». «Per me è emozionante perché penso che la gente non lo sapesse, ma è ok che ora lo sappiamo. Mi piacciono le ragazze».