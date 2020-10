Billie Eilish ha annunciato un concerto in streaming

Billie Eilish ha annunciato “Where Do We Go? The Livestream”, uno show in diretta streaming in programma per il 24 ottobre. Il concerto, ospitato dalla piattaforma Maestro, sarà una “produzione interattiva” – ancora avvolta nel mistero – a cura di lili Studios.

I biglietti, a cui è collegato del merchandising esclusivo, sono già disponibili a questo link. Una volta acquistati, lo show sarà disponibile online per 24 ore. Tutti i guadagni relativi al merchandising verranno devoluti a Crew Nation, un fondo che aiuta tecnici e lavoratori della musica colpiti dalle cancellazioni dei concerti durante la pandemia.

Billie Eilish ha recentemente pubblicato il video per No Time to Die, la canzone che ha scritto per il prossimo film di James Bond che arriverà al cinema il prossimo aprile. A febbraio, invece, uscirà il documentario di Apple TV Billie Eilish: The World’s a Little Blurry.