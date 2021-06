Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi si esibiranno per l’Amazon Prime Day

Amazon ha annunciato i protagonisti del Prime Day Show di quest’anno, un «evento musicale immersivo in tre parti» presentato da Amazon Music. Gli ospiti internazionali sono tre: Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi. Le prime due, in particolare, presenteranno le canzoni dei loro nuovi album, rispettivamente Happier Than Ever e Back of My Mind.

Tutti e tre gli episodi del Prime Day Show saranno presentati in anteprima mondiale il 17 giugno su Prime Video e saranno disponibili per tutti i clienti per 30 giorni, a prescindere dall’abbonamento a Prime. Ogni artista ha pensato a una messa in scena speciale: Billie Eilish si esibirà in un «quartiere parigino senza tempo, con una serie di spettacoli cinematografici». Lo show, che durerà 27 minuti, è diretto dalla stessa Eilish insieme a Sam Wrench, ed è ispirato agli anni in cui la città era «la culla del cinema».

H.E.R. porterà i brani del suo nuovo album al Dunbar Hotel, locale storico dove si sono esibiti Duke Ellington, Lena Horne, Billie Holiday e tanti altri. Kid Cudi, invece, volerà sulla luna per «una performance intercosmica». Lo show sarà dedicato ai brani di Man on the Moon III, e sarà in collaborazione con l’International Space Orchestra, la prima orchestra composta da scienziati spaziali.

Infine, Amazon ha annunciato i dettagli della versione italiana del Prime Day. L’evento, a cura di Amazon Music, sarà condotto da Victoria Cabello e ospiterà le performance di Gaia e Pinguini Tattici Nucleari. L’appuntamento è per il 18 giugno alle 18,30, in diretta sul canale Twitch di Amazon Music.