Billie Eilish, guarda la performance a testa in giù al ‘Saturday Night Live’

Per il suo debutto come ospite musicale al Saturday Night Live (hosted by Woody Harrelson), Billie Eilish ha cantato Bad Guy all’interno di un piccolo set rotante che dava l’illusione che la cantante stesse camminando sui muri e sul soffitto. L’idea, insieme alle luci, curatissime, ha dato alla performance un’atmosfera fuori dal mondo.

Più tardi, Eilish è tornata sul palco per una versione acustica di I Love You con il fratello Finneas alla chitarra. Anche se questa volta è rimasta con i piedi per terra, la performance non è stata meno impressionante, poiché la voce di Eilish è stata al centro della scena.

L’esibizione arriva sulla scia dell’annuncio del tour mondiale nelle arene, Where Do We Go?. Billie Eilish sarà headliner della prossima edizione del festival iDays, in programma il prossimo mese di luglio al Milano Innovation District.