Billie Eilish, guarda il video di ‘No Time to Die’

È online da pochi minuti il video di No Time to Die, la canzone che Billie Eilish ha scritto per il nuovo film di James Bond, di cui condivide il titolo. Nella clip la cantante è sola davanti a un vecchio microfono, avvolta dal buio e ripresa in bianco e nero. Le immagini si alternano con quelle del film girato da Fukunaga, l’ultimo in cui James Bond avrà il volto di Daniel Craig.

Billie Eilish è l’autrice più giovane ad aver mai scritto una canzone per i film di 007. «È assurdo farne parte, da tutti i punti di vista. Scrivere una canzone per una serie di film così leggendaria è un grande onore», ha detto lo scorso febbraio. «Non esiste accoppiata tra musica e cinema più iconica di quella di Goldfinger e Vivi e lascia morire», ha aggiunto il fratello e collaboratore Finneas, anche lui autore del brano. «Ci sentiamo davvero fortunati».

Dopo i ritardi dovuti al coronavirus, No Time to Die arriverà nelle sale italiane il 12 novembre.