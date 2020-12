Billie Eilish, guarda il trailer del documentario ‘The World’s a Little Blurry’

È uscito il primo trailer di The World’s a Little Blurry, il documentario ufficiale su Billie Eilish diretto da R. J. Cutler che uscirà il 26 febbraio 2021 su Apple TV+.

Il trailer inizia con la cantante che ottiene finalmente la patente di guida. Si vedono poi immagini di Eilish bambina che improvvisa uno show casalingo col fratello Finneas, spezzoni di concerto, la pop star che scherza con la madre e che si rifugia sul letto dei genitori quando ha paura «dei mostri nella mia stanza».

L’ultimo singolo di Eilish è Therefore I Am, accompagnato da un video girato in un centro commerciale deserto. A fine novembre è uscito un video “infinito” di Bad Guy formato dalla combinazione di migliaia di cover della canzone, che su YouTube ha superato il miliardo di visualizzazioni. Lo trovate qui.