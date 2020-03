Billie Eilish e Moby raccontano il Coachella nel trailer del documentario sul festival

Billie Eilish Moby, Ice Cube e Perry Farrell raccontano il grande spettacolo del Coachella nel nuovo trailer del documentario dedicato al festival. Il film, intitolato Coachella: 20 Years in the Desert e prodotto da YouTube, verrà distribuito in streaming gratuito a partire dal 10 aprile.

“Tutti sanno cos’è il Coachella”, dice Eilish all’inizio della clip. “Anche se non ti interessa la musica, lo sai”. Più avanti, Ice Cube racconta l’enorme attenzione mediatica – e critica – che arriva dopo ogni performance al festival californiano, seguito da Farrell. “Quando arrivi su quel palco ti giudicheranno”, dice, “ne parleranno per il resto dell’anno”.

Il trailer mostra frammenti dei concerti di Radiohead, Beyoncé, Madonna, Paul McCartney, Post Malone e l’ologramma di Tupac. Verso la fine, Moby racconta com’è stato partecipare alla prima edizione del 1999. “L’idea di un festival nel deserto era interessante, ma non pensavo avrebbe funzionato”.

Il Coachella 2020 doveva iniziare proprio il 10 aprile, ma è stato rimandato a ottobre a causa della pandemia Covid-19.