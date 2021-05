Billie Eilish diva su Vogue: «Mostrare il proprio corpo non dovrebbe toglierti alcun rispetto»

È una Billie Eilish a cui non siamo abituati quella che si vede sulla nuova cover di Vogue UK. Capelli biondi, look da diva, corsetti: la cantautrice 19enne ha completamente rivoluzionato la sua immagine, e da qualche ora non si parla d’altro. «Tutto ciò che ti fa stare bene» si legge sulla cover.

Solo un anno fa, sempre su Vogue, aveva annunciato di voler “reinventare l’immagine di una popstar”. Con questo nuovo scatto ha già fatto il pieno di like, più di 13 milioni. Nell’intervista si legge che Billie sa che i corsetti non piacciono alle persone. Sono indumenti che storicamente hanno portato con sé controversie e critiche. Billie voleva esplorarne la loro bellezza, le forme, l’allacciatura, il design. Ed era anche attratta dalla loro originaria funzione restrittiva. «Perché parli di ‘body positivity’ e poi accetti di indossare un corsetto invece di mostrare il tuo vero corpo?». «Sarò onesta, odio il mio stomaco. Seguo il mio desiderio, lo indosso perché faccio quello che voglio. Dipende tutto da ciò che ti fa sentire bene: vuoi farti un intervento chirurgico? Operati pure. Vuoi indossare un vestito che qualcuno dice di essere troppo largo? Fallo, se pensi che ti doni allora ti donerà».

Billie continua: «A causa del modo in cui le persone mi vedono, non mi mai sentita veramente desiderata». Poi continua: «Sei un’ipocrita se vuoi mostrare la tua pelle, sei facile, sei una troia e sei una puttana. Se lo sono, allora sono orgogliosa. Io e tutte le ragazze siamo puttane, e fanculo, sai? Ribaltiamo la cosa. Mostrare il proprio corpo e la propria pelle o meno non dovrebbe toglierti alcun rispetto».

La cantante ha appena pubblicato il primo singolo del nuovo progetto, Your Power. Potete ascoltarlo e vedere il video qui sotto: