Billie Eilish debutta alla regia con ‘xanny’

Billie Eilish non dimenticherà facilmente il 2019: prima l’incredibile successo – certificato da sei nomination ai Grammy – del suo album di debutto, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, poi il tour, l’ospitata “sottosopra” a SNL, un documentario con Apple Tv+ e, infine, anche il debutto da regista con il videoclip di xanny.

“Sono davvero felice di condividere il mio esordio da regista”, ha detto Eilish in un comunicato stampa. “I visual sono molto importanti per me, e sono molto orgogliosa di poter presentare la mia visione creativa senza filtri. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me”. Potete vedere la clip in cima all’articolo.