Billie Eilish contro i «veri idioti» che criticano la sua femminilità

Nella giornata di ieri Billie Eilish ha pubblicato una serie di story su Instagram contro i suoi hater, coloro che ha definito «veri idioti» e che criticano la sua femminilità e il suo modo di apparire.

«Ho passato i primi cinque anni della mia carriera ad essere completamente DISTRUTTA da voi stupidi per essere mascolina e vestirmi come sempre ho fatto» ha scritto la cantante nella prima delle quattro story. «Mi avete continuamente ripetuto che sarei stata più sexy se mi fossi comportata da donna».

«E adesso che mi sento abbastanza a mio agio nell’indossare vestiti anche solo lontanamente femminili, mi dite che sono CAMBIATA e sono una venduta… “cosa le è successo”, oh mio dio non è più la stessa Billie, è come tutto il resto, blah blah… siete davvero degli idioti. LOL. Posso essere ENTRAMBE, fottuti cretini. LASCIATE IN PACE LE DONNE!».

Billie ha poi continuato: «Un aneddoto divertente: sapete che le donne sono sfaccettate? Scioccante vero? Credeteci o no ma le donne possono essere interessate a molte cose diverse. Inoltre quella femminilità non significa essere deboli!!! Oh mio dio?! Pazzesco, vero?? Chi l’avrebbe mai detto??».

Lo sfogo dell’artista si è infine completato con una linguaccia agli haters e un testo che lascia poco spazio alle interpretazioni: «Succhiatemi il cazzo».