Billie Eilish con l’orchestra: ecco le prime immagini dello speciale per Disney+

Dopo lo show online Where Do We Go? trasmesso nove mesi fa, Billie Eilish ha annunciato un’altra concert experience. Si intitola Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles e sarà trasmessa da Disney+ il 3 settembre. «Mai fatta una cosa del genere, sono state le riprese più surreali di sempre, non vedo l’ora che vediate il film».

Lo show è stato girato all’Hollywood Bowl, una delle sale da concerto più celebri di Los Angeles. E proprio la città californiana dove la cantante è nata e cresciuta sembrerebbe è uno degli elementi della narrazione. «Los Angeles è la ragione per cui sono quella che sono», dice Eilish nel trailer di lancio. Diretto da Robert Rodriguez e Patrick Osborne, lo speciale contiene anche parti animate, una sorta di viaggio onirico nella città natale della popstar.

Come sarà musicalmente? Il teaser non lo fa capire, ma un elemento d’interesse sicuramente c’è, eccome: Eilish sarà accompagnata dalla Los Angeles Philharmonic Orchestra diretta da Gustavo Dudamel.

Gli arrangiamenti orchestrali sono di David Campbell, il padre di Beck. Tra gli ospiti, il chitarrista Romero Lubambo e il Los Angeles Children’s Chorus.

Secondo il New York Times, la L.A. Phil è «l’orchestra più importante d’America, punto». Di certo il venezuelano Dudamel è uno dei più celebri direttori d’orchestra al mondo, nonché acceso sostenitore dell’idea che la musica colta debba essere accessibile a tutti.

Dudamel è emerso da El Sistema, progetto musicale nato in Venezuela e oramai presente in tutto il mondo che offre formazione musicale gratuita ai bambini, con ricadute positive in termini di sviluppo personale, sociale ed economico.