Billie Eilish canta i Beatles: ascolta la sua versione di ‘Something’

Dopo aver cantato Yesterday agli Oscar dello scorso febbraio, Billie Eilish è tornata con un’altra cover dei Beatles. Questa volta si tratta di Something, che la popstar ha reinterpretato durante l’ultima puntata di Alt Nation, il programma radio in onda su SiriusXM. È una cover essenziale, pianoforte e voce, quasi sussurrata.

Nel corso della trasmissione Billie Eilish e il fratello Finneas hanno anche parlato del seguito di When We Fall Asleep, Where Do We Go?, il disco d’esordio. «Tutte le canzoni sono diverse, ma in qualche modo coese. Con il primo disco è successa la stessa cosa», ha detto Billie. «Vogliamo che il progetto sia coerente e abbia un senso, non vogliamo scrivere canzoni ripetitive, clonate».

La popstar ha anche ufficialmente cancellato il suo tour mondiale. «Abbiamo esplorato tanti scenari alternativi ma nessuno è praticabile», ha detto su Instagram. «Non sapete quanto mi manca suonare per voi e stare sul palco. So che vorreste sfruttare i vostri biglietti e i pass, ma la cosa migliore che posso fare per tutti è restiture i soldi il prima possibile». Niente voucher o date alternative, quindi, ma solo la promessa di organizzare al più presto un altro tour.