Billie Eilish, ascolta la canzone per James Bond: ‘No Time to Die’

Billie Eilish ha pubblicato No Time to Die, la canzone che ha scritto e registrato (con il fratello Finneas) per il prossimo film di James Bond, di cui condivide il titolo.

Il brano inizia come una ballata contemplativa basata sul pianoforte e sul tipico sussurro di Eilish, poi si apre con un crescendo di archi. Il testo, invece, riprende il canone delle canzoni dedicate a 007: “Fool me once, fool me twice”, canta Eilish. “You’ll never see me cry, there’s just no time to die”.

Eilish, 18 anni, è la musicista più giovane a scrivere e registrare una canzone per James Bond. Prima di lei è stato il turno di Sam Smith, Adele, Tina Turner e Madonna.

“È assurdo fare parte di questo progetto”, ha detto la cantante in un comunicato. “È un onore scrivere la canzone per un film che fa parte di una serie leggendaria. James Bond è il franchise più fico che sia mai esistito. Sono ancora sotto shock”.

No Time to Die arriverà al cinema il 10 aprile. Potete ascoltare la canzone in cima all’articolo.