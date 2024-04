Bill Wyman torna sull’addio ai Rolling Stones: «Ne avevo abbastanza, avevo un’altra vita da vivere»

«Ne avevo abbastanza». Sono queste le parole che Bill Wyman ha usato per spiegare come mai nel 1993 lasciò i Rolling Stones dopo trent’anni di carriera assieme. In un’intervista pubblicata dal Mirror, l’ex bassista degli Stones ha continuato con un elenco di motivi: «Era stata metà della mia vita e ho pensato “voglio fare anche altre cose”. Volevo fare archeologia, scrivere libri, tenere una mostra di fotografie e giocare a cricket per beneficienza. Quando ero in tour leggevo di culture antiche e facevo fotografie». E chiosa: «Avevo tutta quest’altra vita da vivere».

Ultimamente Wyman è tornato a lavorare con i suoi ex compagni di band. È successo sull’ultimo album, Hackney Diamonds, dove ha contribuito al brano Live By the Sword, la prima registrazione con la band dal 1991: «È stata un’idea di Andrew Watt», aveva raccontato Ronnie Wood, «nessuno di noi era là quando Bill ha registrato. Ma Andrew ci ha detto che ci sono divertiti parecchio».

«Ho lasciato la band nel 1991 ma non mi hanno creduto», ha continuato Wyman nell’intervista. «Si sono rifiutati di accettarlo. Almeno fino al 1993. Si stavano preparando per il tour del ’94 quando mi dissero: “Tu te ne sei andato, vero?”. E risposi: “Sì, due anni fa”. Loro lo accettarono e io lasciai nel ‘93».