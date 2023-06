Bill Wyman torna con i Rolling Stones dopo 30 anni

Bill Wyman si riunirà ai Rolling Stones per il loro prossimo album di inediti. Lo riporta il Sun, secondo cui Wyman avrebbe raggiunto la band in uno studio di registrazione di Los Angeles.

L’album, non ancora annunciato, sarebbe un tributo al Charlie Watts, batterista degli Stones morto nel 2021 a 80 anni. «Bill non ha incontrato la band per anni, ma ha sempre avuto un rapporto speciale con Charlie. Non poteva dire di no a questo disco», riporta il The Sun. Wyman ha lasciato gli Stones nel 1993 per tornare sul palco con loro nel 2012, per il tour del 50° anniversario della band.

L’ultimo album di inediti degli Stones è Blue & Lonesome del 2016.