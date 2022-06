Beyoncé sta per tornare, ‘act i renaissance’ uscirà il 29 luglio

Beyoncé sta per tornare. Lo hanno annunciato piattaforme come Spotify e Tidal con un post su Instagram. Si tratta di poche informazioni: «Il conto alla rovescia è iniziato ufficialmente. Beyoncé tornerà il 29 luglio #Renaissance». La caption accompagna una copertina completamente nera con la scritta: “act i RENAISSANCE”.

Il titolo Renaissance e la data di pubblicazione appaiono anche nel profilo ufficiale di Beyoncé. La cantante non ha per ora postato nulla, ma nella sua bio compare la scritta: “act i RENAISSANCE”.

Renaissance è apparso nello shop della cantante sotto forma di CD: si tratta quindi non di un singolo, ma di un album. “Act I” fa anzi pensare a un progetto ancora più ampio. Forse non a caso, nel negozio online della cantante il CD è venduto abbinato a varie versioni di un box dedicato alla “Renaissance era”.

È presto per dire cosa sia questo “rinascimento” per Beyoncé. In un’intervista pubblicata un anno fa da Harper’s Bazaar, la cantante confermava l’arrivo di nuova musica aggiungendo che «dopo l’isolamento e le ingiustizie che abbiamo vissuto dell’ultimo anno, credo che siamo tutti quanti pronti per fuggire, viaggiare, amare e ridere di nuovo. Sento che stia per emergere un rinascimento e io voglio alimentare questa fuga in ogni modo possibile».

L’ultimo album di Beyoncé, se non si conta la colonna sonora di The Lion King: The Gift, è Lemonade del 2016. Sul fatto che non pubblichi musica spesso, la cantante ha spiegato che «a volte mi ci vuole un anno per cercare tra migliaia di suoni quello giusto di grancassa o di rullante» e che un suo ritornello «può avere fino a 200 armonie sovrapposte».