Beyoncé, online il video di ‘Spirit’ e la tracklist del disco ‘The Lion King: The Gift’

Mancano solo due giorni all’uscita di The Lion King: The Gift, colonna sonora del nuovo live action Disney prodotta interamente da Beyoncé Knowles.

All’interno del disco Kendrick Lamar, Jay-Z, Childish Gambino, Pharrell. Niente male. Cover e tracklist qui sotto:

“Bigger” – Beyoncé

“Find Your Way Back (Circle of life)” – Beyoncé

“Don’t Jealous Me” – Tekno, Yemi, Alade, Mr Eazi

“Ja Ara E” – Burna Boy

“The Nile” – Beyoncé e Kendrick Lamar

“Mood 4 Eva” – Beyoncé, Jay-Z, Childish Gambino

“Water” – Salatel, Pharrell, Beyoncé

“Brown Skin Girl” – Blue Ivy Carter, St JHN, Wiz Kid, Beyoncé

“Keys To The Kingdom “– Tia Savage, Mr Eazi

“Otherside” – Beyoncé

“Already”– Beyoncé, Scatta Wale

“My Powe” – Tierra Whack, Beyoncé, Busiswa, Yemi Alade, Moonchild Sanelly

“Scar”– O70 Shake, Jessie Reyez

“Spirit” – Beyoncé

È online da poche ore anche il video di Spirit, in cui vediamo Beyoncé insieme alla figlia Blue Ivy immersa in meravigliosi scenari, dai deserti alle cascate: «Il concept è far capire che l’unico vero art director è Dio», ha dichiarato la cantante. Giudicate voi stessi: